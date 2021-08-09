Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 2,4 миллиона

КИЕВ. 9 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 2,4 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 6,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 51 тысячи, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"С начала прививочной кампании привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу - 4 137 071 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 401 647 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 538 718 прививок", - сообщили в Минздраве.

Детали

51 445 человек вакцинировано против COVID-19 8 августа 2021 года. Одну дозу получили 30 988 человек, полностью иммунизированы - 20 457 человек.

В течение суток работали: 277 мобильных бригад, 816 пунктов прививки; 340 центров вакцинации.

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Добавим

По данным Минздрава, по состоянию на 5 августа 2021 года Украина уже получила почти 12 млн доз вакцин от коронавируса.