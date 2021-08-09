Голубовская объяснила, почему не поддерживает массовую вакцинацию переболевших COVID-19

КИЕВ. 9 августа. УНН. Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская заявила, что по-прежнему является противником массовой вакцинации переболевших COVID-19, по крайней мере, в первые 6 месяцев, и объяснила почему. Об этом заслуженный врач Украины написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Ольга Голубовская указала, что в последнем номере журнала Nature президент Европейской Федерации иммунологических обществ (EFIS) профессор Андреас Радбрух совместно с коллегами опубликовали статью об иммунном ответе на SARS-CoV-2 (см. рис.).

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"Я абсолютно полностью согласна с профессором и по-прежнему являюсь противником массовой вакцинации переболевших, по крайней мере, в первые 6 месяцев", - отметила инфекционист.

“В острой фазе болезни уровни антител быстро достигают пика; этот пик генерируется короткоживущими плазматическими клетками. Далее вступают в действие долгоживущие клетки памяти, вырабатывающие антитела. Именно эти клетки обеспечивают долгосрочную продукцию антител на уровне 10-20% от острой фазы, которые обеспечивают стабильную защиту. Эти клетки сохраняются в течение многих лет, если не на всю жизнь”, - добавила она.

“Частые ревакцинации - это старое заблуждение, основанное на том, что концентрации антител во время острой иммунной реакции можно сравнивать с последующими, чтобы рассчитать воображаемый "период полужизни" опосредованного антителами иммунитета”, - цитирует Радбруха врач.

Добавим

Президент EFIS профессор Андреас Радбрух, основываясь на последнем исследовании, заявил, что неоправданно частая вакцинация от коронавируса также может привести к побочным эффектам.

Напомним

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала страны воздержаться от введения гражданам третьей дозы вакцины против коронавируса до конца сентября этого года.

Главный инфекционист Украины Ольга Голубовская поддержала призыв ВОЗ, отметив, что об этом не расскажут на “зомботренингах”.