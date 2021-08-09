Президент EFIS высказался против прививок третьей дозой вакцины от COVID-19

КИЕВ. 9 августа. УНН. Люди, получившие две дозы вакцины от коронавируса, имеют адекватную защиту и не нуждаются в третьей прививке. Частая вакцинация от COVID-19 может привести к побочным эффектам. Об этом заявил президент Европейской федерации иммунологических обществ (ЕФИО, EFIS) профессор Андреас Радбрух, сообщает на Facebook заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская.

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“Как иммунолог, я поддерживаю вакцинацию, но неоправданно частая вакцинация также может привести к побочным эффектам, которые в настоящее время неизвестны из-за относительно короткого времени наблюдения”, - цитирует Радбруха инфекционист.

Детали

По словам Радбруха, люди, получившие две дозы вакцины, имеют адекватную защиту и не обязательно нуждаются в третьей вакцинации, так как “клетки памяти” вырабатывают антитела у тех, кто выздоровел от COVID-19, через 6-11 месяцев после заражения. Это похоже на ситуацию с людьми, которые были вакцинированы от столбняка или дифтерии.

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“В большинстве случаев уровни антител снижаются через шесть месяцев, но остаются более или менее постоянными на уровне примерно от 10 до 20 процентов от максимального значения реакции на вакцинацию или острую инфекцию. Но это уровень, который по-прежнему защищает человека. Иммунная система умна и делает все, что нужно”, - отметил он.

Напомним

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала страны воздержаться от введения гражданам третьей дозы вакцины против коронавируса до конца сентября этого года.

Главный инфекционист Украины Ольга Голубовская поддержала призыв ВОЗ, отметив, что об этом не расскажут на “зомботренингах”.