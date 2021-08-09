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Участие США в "нормандском формате" - это лишь одна из опций: Кулеба после визита в Вашингтон

Участие США в "нормандском формате" - это лишь одна из опций: Кулеба после визита в Вашингтон

КИЕВ. 9 августа. УНН. Привлечение США к переговорам в “нормандском формате” является лишь одной из возможных опций, на которой не стоит зацикливаться. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

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Отвечая на вопрос о том, будет ли вопрос присоединения США к “нормандскому формата” обсуждаться на предстоящей встрече президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом, министр отметил, что “будут обсуждаться абсолютно все опции, в том числе такие, которые сейчас не находятся в публичном пространстве”.

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Цитата

“Не нужно зацикливаться на популярной идеи, которая постоянно курсирует из заголовка в заголовок, из интервью в интервью, об участии США в „нормандском формате“. Это одна из идей, одна из опций”, — сказал Кулеба.

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По словам дипломата, пока Соединенные Штаты открыты к обсуждению любых идей, связанных с российской агрессией против Украины.

Добавим

6 августа, в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провели встречу с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном по подготовке визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и переговоров с Президентом Джозефом Байденом.

Собеседники, в частности, отметили прогресс Украины в борьбе с коррупцией.

Источник: УНН
Теги: США, МИД, Украина, Нормандский формат, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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