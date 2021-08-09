В результате ливней в провинции Сычуань эвакуировали более 80 тысяч человек

КИЕВ. 9 августа. УНН. Более 80 тысяч человек сегодня были эвакуированы из-за ливней и наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

За выходные уровень воды в реках провинции Сычуань после дождей значительно вырос. Например, водохранилище города Дачжоу поднялось на 2,2 метра.

Более 440 тысяч человек пострадало от наводнений в шести городах провинции.

В Сычуани дожди нанесли ущерб на 250 млн юаней (38,57 млн долларов). Полностью разрушено 45 домов, серьезно повреждено — 118. Уже более 80 тысяч человек из провинции были эвакуированы.

Добавим

Ливни летом для Китая — обычное явление. Однако местные эксперты предупреждают, что нужно повышать укрепления своих городов и быть готовыми к введению чрезвычайной ситуации, поскольку экстремальные погодные условия становятся все более частыми.

Также, по мнению метеорологов, причиной наводнений в Китае стала аномальная жара во всем мире. По словам заместителя директора Национального климатического центра Чао Цинченя, высокие температуры и сильные осадки делают водные ресурсы Китая уязвимыми. Также она отметила, что такие погодные условия представляют большую угрозу для экономического развития страны.

Напомним

В июле в этом году большую часть провинции Хэнань в центральном Китае затопило после сильных дождей. Китайские СМИ сообщали о том, что такое количество осадков случается “раз в тысячу лет”.

20 июля меньшей мере 12 человек погибли в метро в Чжэнчжоу, когда потоки воды затопили туннели метро и вагоны с пассажирами.

Семь человек числятся пропавшими без вести. Из-за обильных ливней и наводнения с 16 июля пострадало 1,24 млн жителей провинции Хэнань.