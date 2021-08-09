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Новости: Киев
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В Киеве на месяц перекроют улицу Народного Ополчения

В Киеве на месяц перекроют улицу Народного Ополчения

КИЕВ. 9 августа. УНН. До 10 сентября на улице Народного Ополчения в Киеве частично ограничено движение транспорта, сообщили в КГГА.

Детали

На улице Народного Ополчения начинается средний ремонт.

Будут обновлять покрытие на участке от ул. Смелянского к Севастопольской площади.

Во время работ движение ограничено частично.

Добавим

Неделя в Киеве началась с пробок.

Источник: УНН
Теги: Киев, ограничение, движение транспорта
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