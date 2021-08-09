Новости: Киев
9 августа 2021, 09:59 • Юлия Шрамко • 16860
В Киеве на месяц перекроют улицу Народного Ополчения
КИЕВ. 9 августа. УНН. До 10 сентября на улице Народного Ополчения в Киеве частично ограничено движение транспорта, сообщили в КГГА.
Детали
На улице Народного Ополчения начинается средний ремонт.
Будут обновлять покрытие на участке от ул. Смелянского к Севастопольской площади.
Во время работ движение ограничено частично.
Добавим
Неделя в Киеве началась с пробок.
Источник: УНН
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