Латвия опасается "инцидентов" между НАТО и Россией в ближайшее время - глава МИД

КИЕВ. 9 августа. УНН. “Вепонизация” миграционных процессов Беларусью на ее границе с Литвой и военные учения с участием российских и белорусских войск могут привести к “инциденту” с войсками НАТО в странах Балтии или Польше. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Financial Times, передает УНН.

По словам Ринкевича, во время российских военных учений “Запад-2021”, которые стартуют в следующем месяце, возрастет риск “недопонимания, некоторых действий, не одобренных начальством”.

Цитата

“У вас пограничный кризис, у вас проходят крупные военные учения на границах стран НАТО, вы также увеличили присутствие пограничников и воинских формирований с нашей стороны, литовской стороны, эстонской стороны, польской стороны. Конечно, это увеличивает вероятность инцидентов”, — сказал Ринкевич.

Детали

FT отмечает, что в странах Балтии и в Брюсселе в последнее время растет беспокойство из-за действий авторитарного режима Александра Лукашенко. Прибалтийские чиновники считают, что его последняя тактика — предложить мигрантам из Ирака, Сирии или нескольких африканских стран пакет, включающий проезд до литовской границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парламенты стран Балтии, Украины и ряда государств официально осудили Беларусь за организацию потока нелегалов в Литву



Ринкевичс сказал, что это “очень явный случай гибридной войны” — намеренно использовать миграцию, нацеливаясь на ЕС и Литву.

Добавим

С начала года в Литве задержаны 1 546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Беларуси. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Нелегалы при задержании, как правило, заявляют, что просят предоставить им убежище. Рассмотрение просьбы может занять около месяца, однако правительство намерено сократить его до 10 дней.

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.