Нужно концентрироваться на вакцинации не болевших коронавирусом людей из групп риска - Голубовская

КИЕВ. 9 августа. УНН. На данном этапе необходимо сфокусироваться на вакцинации неиммунных людей, которые не болели коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook написала заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.

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“Ещё раз хочу напомнить — концентрируйтесь на вакцинации неиммунных, не болевших людей из групп риска. Их по-прежнему очень много. И они должны быть защищены”, — отмечает врач.

Детали

По словам Голубовской, титры антител в периоде реконвалесценции (выздоровление — ред.) не могут быть такими же, как в острый период болезни, но это вовсе не означает отсутствие защиты.

Она отмечает, что у докторов “ковидных” отделений наблюдается повышение титров антител после первоначального снижения, за счет субклинического инфицирования (бессимптомного инфицирования — ред.).

Добавим

Голубовская отмечает, что по-прежнему является противником массовой вакцинации переболевших, по крайней мере, в первые 6 месяцев.

По словам эпидемиолога, долгоживущие клетки памяти, вырабатывающие антитела, обеспечивают долгосрочную продукцию антител на уровне 10-20% от острой фазы, которые обеспечивают стабильную защиту. Эти клетки сохраняются в течение многих лет, если не на всю жизнь.

Напомним

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус ранее вышел с заявлением, в котором озвучил два важных тезиса: