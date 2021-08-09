Посол России в Германии заявил, что "Северный поток-2" достроят "за считанные недели"

КИЕВ. 9 августа. УНН. Строительные работы по газопроводу “Северный поток-2” находятся на финальной стадии, до их окончания остаются считанные недели. Об этом сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев в опубликованном в понедельник интервью российской газете “Известия”, пишет УНН.

Цитата

“Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения „Северного потока-2“. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели”, — заявил российский посол.

Нечаев отметил, что США и ФРГ “не заключали соглашения” по “Северному потоку-2”, речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом. Оно “не несет никаких конкретных обязательств для России”, которая не участвовала в его подготовке.

Контекст

Проект “Северный поток-2” предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой — 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого “Северного потока”, маршрут которого в основном и повторит.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту “Северный поток-2”. В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае “использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе” и агрессии в отношении Украины, заявили в Госдепартаменте.

Украина и Польша считают, что отказ от попыток остановить строительство газопровода углубляет кризис.

Российская сторона неоднократно заявляла, что якобы никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.