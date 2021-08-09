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После года кочевания: слоны-путешественники в Китае наконец направились в сторону своего дома

После года кочевания: слоны-путешественники в Китае наконец направились в сторону своего дома

КИЕВ. 9 августа. УНН. Стадо слонов, привлекшое внимание местных жителей и людей по всему миру, осуществив годовое путешествие юго-западным Китаем, похоже, наконец направляется домой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

Детали

14 азиатских слонов разного размера и возраста направились через реку Юаньцзян в провинции Юньнань в воскресенье вечером, и теперь им открывается путь к возвращению в заповедник, где они жили, в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе.

Местные власти во время путешествия слонов наблюдали за стадом, привлекая в том числе грузовики и беспилотники. Даже были эвакуированы некоторые дороги, чтобы слоны могли безопасно пройти и питаться. Несмотря на то, что слоны прошли близко к столице провинции Юньнань, ни животные, ни люди не пострадали.

По состоянию на ночь в воскресенье слоны еще были в округе Юаньцзян, примерно в 200 километрах от заповедника.

Национальная администрация лесного хозяйства и пастбищных угодий при этом заявила, что животные находились в "подходящей среде для существования" после пересечения реки.

Правительство провинции заявило, что будет продолжать работать над возвращением слонов в их естественную среду обитания в ближайшее время.

Контекст

Стадо слонов покинуло заповедник более года назад по неизвестным причинам. Они кочевали более 500 километров на север. Добравшись до окрестностей Куньмина, который является центром бизнеса и туризма, они снова повернули на юг.

Одного слона, который отделился от стада, впоследствии удалось успокоить и вернуть в заповедник.

Азиатские слоны являются одними из самых защищенных животных в Китае, и их популяция в последнее время возросла примерно до 300.

Источник: УНН
Теги: Китай, слон, животные
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