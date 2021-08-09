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Запад должен признать, что Украина является его частью, а не восставшей частью "русского мира" - Кулеба

Запад должен признать, что Украина является его частью, а не восставшей частью "русского мира" - Кулеба

КИЕВ. 9 августа. УНН. Запад должен признать, что Украина является его частью — тогда процесс европейской и евроатлантической интеграции страны очень сильно ускорится. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Цитата

“Ключевой вопрос, который должно решить украинское государство в отношениях с Западом, прежде всего с НАТО и ЕС как институтами, которые представляют этот коллективный Запад, он очень простой и сложный одновременно. Запад должен признать, что Украина является частью Запада. Что она не является восставшей частью „русского мира“, что она не является какой-то буферной зоной или срединным пространством между Западом и Россией, что Украина является частью Запада”, — сказал Кулеба.

“И вот когда это решение окончательно будет принято (т.к. к сожалению оно еще не единогласно принято), тогда процесс нашей европейской и евроатлантической интеграции очень сильно ускорится”, — отметил министр.

Детали

Министр отметил, что, когда речь идет о решении о членстве Украины в НАТО или ЕС, вес политической составляющей намного больше, чем вес технической работы, проделанной той или иной страной.

Добавим

Накануне саммита НАТО в июне Президент Украины Владимир Зеленский выступил с рядом заявлений, в которых требовал от Североатлантического альянса и руководителей государств-членов четкого ответа относительно предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

В свою очередь, в НАТО подтвердили свое высказанное еще в 2008 году обещание предоставить Украине членство, как и Грузии, но конкретных сроков не называют — и подчеркивают, что для этого Украине необходимо проводить реформы.

В частности, президент США Джо Байден по итогам саммита Североатлантического альянса заявил, что Украине для вступления в НАТО необходимо искоренить коррупцию. Кроме этого, необходимо выполнить и другие критерии, в частности — относительно реформ.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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