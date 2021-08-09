В Индонезии проснулся наиболее активный вулкан Мерапи: жителей призвали держаться от него как можно дальше

КИЕВ. 9 августа. УНН. В воскресенье на острове Ява произошло извержение самого активного и самого вулкана Индонезии — Мерапи. О жертвах не сообщали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Гора Мерапи по меньшей мере семь раз выпустила в воздух облака горячего пепла. Затем ее склонами стремительно потекла лава. Звуки извержения были настолько громкими, что их слышали за несколько километров. В результате вулканического взрыва дым накрыл близлежащие деревни и города.

Власти призвали жителей, живущих вблизи Мерапи, держаться подальше от устья кратера, по меньшей мере в 5 км. О пострадавших не сообщалось.

Добавим

Мерапи — самый активный из 120 вулканов в Индонезии, его высота — 2968 м. Он расположен на острове Ява в 30 км от древнего города Джокьякарты, численность населения которого составляет более 400 тысяч человек.

Последнее крупное извержение индонезийского вулкана с трагическими последствиями произошло в 2010 году. Горячий пепел выбросило на 1000 метров в небо, а облака газа несколько раз прошли склонами длиной 3 километра. Тогда погибли 347 человек.

Напомним

Вулкан Мерапи просыпался в феврале 2020 года. Столб пепла поднялся на два километра. Вулканологи объявили трёхкилометровую запретную зону вокруг кратера. Жертв не было.