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Игорь Абрамович: "Не важно, кто автор законопроекта, важна его польза для общества"

Игорь Абрамович: "Не важно, кто автор законопроекта, важна его польза для общества"

КИЕВ. 9 августа. УНН. Информационное агентство “Слово и Дело” опубликовало рейтинг народных депутатов, которые оказались самыми активными в законотворческой деятельности в последний месяц работы Верховной Рады.

Так, по данным агентства, в июле наибольшее количество законодательных инициатив в Верховную Раду подала народный депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова — 15 законопроектов, за ней следует представительница депутатской группы “Доверие” Лариса Билозир с 12-ю зарегистрированными законопроектами, а замыкают тройку лидеров Игорь Абрамович (ОПЗЖ) и Ирина Констанкевич (За будущее), которые отличились 11 законодательными инициативами.

Несмотря на период каникул, комментарий по этому поводу дал один из лидеров рейтинга, депутат от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Игорь Абрамович, который, к слову, заявил, что никогда не ставил перед собой цель быть одним из самых активных среди депутатского корпуса.

По словам Абрамовича, для него в работе важны, в первую очередь, качество подготовленных законодательных инициатив, а во-вторых, оперативность их принятия.

“Когда ты находишься в оппозиции, наивно ожидать, что разработанные тобой законодательные инициативы будут поддержаны провластным монобольшинством. А заниматься так называемым "законодательным спамом“ — однозначно не в моих принципах”, - поделился своим видением законотворчества парламентарий.

“Если вы проанализируете представленные мной в июле законопроекты, то увидите, что около половины из них являются альтернативными. Этим самым я стараюсь не допустить, чтобы мои законодательные инициативы "пылились“ в комитетах ожидая рассмотрения, а также сделать более качественными те законодательные предложения, которые уже готовятся к вынесению в сессионный зал и имеют все шансы получить форму Закона”, - отметил нардеп.

При этом, по словам Абрамовича, ему совершенно не важно, чья подпись будет стоять под законопроектом, главное прежде всего — чтобы законопроект был полезным для общества.

“В качестве наглядного примера отметил бы недавно принятый Верховной Радой законопроект № 5122, запрещающий продажу лекарств детям. Депутаты нашей фракции зарегистрировали альтернативный законопроект, который более комплексно подходил к решению данной проблемы. Несмотря на это, правящее монобольшенство приняло за основу законопроект их авторства, а уже во время доработки его ко второму чтению заменила его нормами нашего законопроекта”, - отметил Абрамович.

Напомним, за два года работы парламента Игорь Абрамович вошел в тройку лидеров среди однопартийцев по количеству принятых законопроектов.

Для справки: среди зарегистрированных Игорем Абрамовичем в июле законопроектов есть законодательные предложения, направленные на: снижение пенсионного возраста и минимального страхового стажа для назначения пенсии (№ 3052), расширение категории социально уязвимых граждан для льготного получения социальных услуг (№ 5821), установление моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и недопущение начисления штрафов и пени за просрочку их оплаты (№ 5754-1), противодействие нарушениям прав в сфере труда (№№ 5748, 5749) и нормирование труда домашних работников (№ 5695-1), внедрение электронных билетов на городском транспорте (5705-1), повышение подотчетности руководителей высших учебных заведений (№ 5685-1), усиление антикоррупционной экспертизы законопроектов (№ 5834) и др.

Источник: УНН
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