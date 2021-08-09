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Украинцы предпочитают белое мясо птицы

Украинцы предпочитают белое мясо птицы

КИЕВ. 9 августа. УНН. Среди всех видов мяса жители Украины чаще всего покупают мясо птицы. Об этом УНН рассказал исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

Цитата:

"Если рассматривать балансы потребления мяса с 2019 и 2020 года, то доля мяса птицы в общем потреблении мяса составляла 48,5%, тогда как свинины уменьшилась в прошлом году с 35,4% до 34,9%", - уточнил он.

Карпенко говорит, что в этом году потребление может уменьшиться, впрочем, важно другое.

"Общее потребление мяса птицы по году, возможно, и уменьшится, но сегодня не нужно гнаться за рекордами в показателях потребления, куда более важно сегодня иметь положительный финансовый результат от производства и возможности дальнейшего развития животноводства в Украине", - добавил он.

Дополнение

Осенью ожидается рост цен на свинину.

К слову

Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Минздрав Украины советует украиніам ограничить потребление красного мяса до 500 граммов в неделю.

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

Источник: УНН
Теги: Украина, мясо, курятина
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