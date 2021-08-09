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В Австралии одобрили использование вакцины Moderna от COVID-19

В Австралии одобрили использование вакцины Moderna от COVID-19

КИЕВ. 9 августа. УНН. Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) одобрило применение вакцины американской компании Moderna на территории страны. Об этом сообщается в заявлении регулятора, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, пишет УНН.

Детали

“Управление терапевтических товаров предоставило предварительное одобрение компании Moderna на применение ее вакцины против COVID-19 Spikevax... в Австралии. Эта вакцина одобрена для активной иммунизации и предотвращения болезни COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2, у людей в возрасте 18 лет и старше”, — говорится в заявлении регулятора.

В управлении отметили, что позднее будет также рассмотрена возможность использования вакцины Moderna для иммунизации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Ожидается, что первые партии вакцины Moderna будут доставлены на континент уже в сентябре, а до конца текущего года в страну прибудет не менее 10 млн доз. Поставка еще 15 млн доз запланирована на первую половину 2022 года.

Справка

Общенациональная вакцинация в Австралии началась в конце февраля 2021 года. По последним данным, первую дозу вакцины против COVID-19 получили 13,6 млн человек (более 53% населения), полностью вакцинированы 4,6 млн австралийцев (18%). Власти страны планируют до конца года привить против коронавируса порядка 70% всех ее жителей. Кроме вакцин британско-шведской фирмы AstraZeneca и американо-германского консорциума Pfizer — BioNTech в стране одобрены также препараты компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson и компании Moderna.

По информации австралийского Минздрава, с начала пандемии в стране зарегистрированы 36 330 случаев заражения коронавирусом. От последствий заражения умерли 937 пациентов, выздоровели более 30,6 тыс.

Согласно статистике ВОЗ — в Австралии зафиксировали 35 384 случая заболевания, жертвами стали 927 человек.

Источник: УНН
Теги: Австралия, Коронавирус
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