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Россия приступает к масштабным военным учениям: часть из них пройдет в окупированном Крыму

Россия приступает к масштабным военным учениям: часть из них пройдет в окупированном Крыму

КИЕВ. 9 августа. УНН. Россия 9 августа начинает масштабные военные учения, часть из которых пройдет на территории временно окупированного Крыма. Об этом сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ, передает УНН.

Цитата

“Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии”, — говорится в сообщении ведомства.

Детали

Так, учения пройдут в период с 9 августа по 15 сентября.

По данным минобороны РФ, задействованы будут силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли Черноморского флота РФ и Каспийской флотилии.

Сообщается, что для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки ежедневно планируется выделять более 80 самолетов и вертолетов.

По данным ведомства, в рамках учения будет отработан “полный перечень тактических действий и маневров — в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью”.

Напомним

В прошлом месяце экипажи самолетов морской авиации Черноморского флота России совместно с авиацией Южного военного округа РФ провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация
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