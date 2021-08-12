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Козак рассказал, когда может состояться встреча Путина и Санду

Козак рассказал, когда может состояться встреча Путина и Санду

КИЕВ. 12 августа. УНН. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, на каких условиях возможна встреча молдавского и российского президентов Майи Санду и Владимира Путина. Об этом он рассказал журналистам 11 августа после встречи с Санду, передает УНН.

Детали

Российский чиновник сообщил, что обсудил с Майей Санду Приднестровье, утилизацию боеприпасов, сотрудничество по вопросам взаимной торговли, беспошлинную торговлю, снятие существующих ограничений и газовую проблему.

Цитата

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждал ли он с Санду организацию ее встречи с Путиным, Козак ответил: “Если мы достигнем согласия по этим вопросам, то встреча президентов обязательно произойдет”.

Он подчеркнул, что Россия готова помочь Молдове, “но на взаимовыгодной основе, не в ущерб национальным интересам РФ”. “Есть огромные возможности для достижения таких договоренностей. Я сегодня это увидел, исходя из диалога с президентом Молдовы”, — сказал Козак.

Напомним

В начале 2021 года, еще тогда новоизбранный президенткой Молдовы Майя Санду говорила, что надеется на установление “хороших отношений” между Республикой и Россией.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Молдова
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