В России упал вертолет с 16 людьми на борту

КИЕВ. 12 августа. УНН. Ми-8 из 13 туристами и тремя членами экипажа упал на Камчатке, что в России. Сейчас вертолет российского Центра медицины катастроф направляется к месту падения туристического вертолета, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатке, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".

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“В 00:50 мск 12.08.2021 поступила информация о жесткую посадку вертолета Ми-8 компании „Витязь-Аэро“ в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф, и в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями”, — говорится в сообщении.

Детали

Пока отсутствует информация о жертвах или пострадавших аварии.

Напомним

В июле на Николаевщине упал вертолет при выполнении рейсы по распылению агрохимикатов.