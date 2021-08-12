Боевики обстреляли хлебное поле вблизи поселка Нью-Йорк

КИЕВ. 12 августа. УНН. Боевики обстреляли поле вблизи поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское), из которого крестьяне успели собрать урожай зерновых. Об этом сообщает ОТУ "Север", передает УНН.

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“... Плодородные черноземы являются крупнейшим природным богатством Украины, и именно их противник пытается если не уничтожить, то сделать непригодными к использованию.

Прибывшие по вызову украинских военнослужащих представители СЦКК зафиксировали очередное преступление российских мерзавцев, провели замеры воронок, оставшихся в поле после обстрела. К счастью, неразорвавшихся боеприпасов на землях сельхозназначения выявлено не было, поэтому полевые работы — подготовка почв к посеву озимых — продолжатся здесь согласно плану сельскохозяйственных работ”, — говорится в сообщении.

Напомним

11 августа украинский военнослужащий получил ранения в результате вражеского обстрела в зоне ООС.