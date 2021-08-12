Новости: Новости Мира
12 августа 2021, 03:45 • Илья Нежигай • 36480
Более 26 тыс. человек получили предписание эвакуироваться из-за ливней в Японии
КИЕВ. 12 августа. УНН. По меньшей мере 26,6 тыс. человек получили предписание об эвакуации в префектуре Кумамото на юго-западе Японии в связи с угрозой схода оползней через охвативших этот регион ливней. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK, передает УНН.
Детали
Отмечается, что затяжные дожди могут продолжаться в Кумамото до конца субботы. В ряде районов префектуры в сутки ожидается выпадение до 300 мм осадков.
Напомним
9 августа в результате ливней в провинции Сычуань эвакуировали более 80 тыс. человек.
Источник: УНН
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