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Более 26 тыс. человек получили предписание эвакуироваться из-за ливней в Японии

Более 26 тыс. человек получили предписание эвакуироваться из-за ливней в Японии

КИЕВ. 12 августа. УНН. По меньшей мере 26,6 тыс. человек получили предписание об эвакуации в префектуре Кумамото на юго-западе Японии в связи с угрозой схода оползней через охвативших этот регион ливней. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK, передает УНН.

Детали

Отмечается, что затяжные дожди могут продолжаться в Кумамото до конца субботы. В ряде районов префектуры в сутки ожидается выпадение до 300 мм осадков.

Напомним

9 августа в результате ливней в провинции Сычуань эвакуировали более 80 тыс. человек.

Источник: УНН
Теги: дождь, Япония, эвакуация
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