В ВОЗ сообщили о тестировании трех препаратов для лечения тяжелых случаев COVID-19

КИЕВ. 12 августа. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 августа о начале масштабных международных испытаний трех существующих препаратов для возможного лечения наиболее тяжелых случаев COVID-19, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Организация сообщила, что три препарата были отобраны группой независимых экспертов по “потенциалу в снижении риска смерти госпитализированных пациентов с COVID-19”.

Цитата

“Поиск более эффективных и доступных терапевтических средств для пациентов с COVID-19 остается насущной необходимостью, и ВОЗ гордится тем, что возглавляет эти глобальные усилия”, — заявил генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Гебреесус.

Препараты на тестировании

В частности речь идет о Артесунат, который уже используется для лечения тяжелой формы малярии, Иматиниб, применяемые против некоторых видов рака и Инфликсимаб, который используется для лечения некоторых иммунных расстройств.

Сеть Solidarity PLUS, которая будет заниматься тестированием, является одной из крупнейших платформ ВОЗ для сотрудничества между государствами-членами и объединяет тысячи исследователей из более чем 600 больниц в 52 странах.

“У нас уже есть много инструментов для предотвращения, тестирования и лечения COVID-19, включая кислород, дексаметазон и блокаторы IL-6”, — сказал Тедрос Гебреесус, добавив, что все же нужно больше лекарственных средств для пациентов по всему клиническом спектра — от легких до тяжелых.

Дополнение

Исследователи, использующие ту же платформу ВОЗ, после изучения возможных методов лечения COVID-19 в прошлом году пришли к выводу, что Ремдесивир, Гидроксихлорохин, Лопинавир и Интерферон “практически не влияли на госпитализированных пациентов”.

Напомним

Накануне в ВОЗ назвали сроки одобрения российской вакцины от COVID-19, но без конкретики.