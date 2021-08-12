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Свитолина досрочно завершила выступления на турнире в Монреале

Свитолина досрочно завершила выступления на турнире в Монреале

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла стартовый матч в рамках турнира WTA 1000 в Монреале. В поединке второго раунда Свитолина уступила британцы Йоханне Конте (41 номер WTA), передает УНН со ссылкой на результаты турнира.

Детали

Элина Свитолина провели с Йоханна Конта три гейма - 6:3, 3:6, 2:6.

Дополнение

В следующем раунде Конта сыграет против американки Кори Гауфф или россиянки Анастасии Потаповой.

Ранее

9 августа стало известно, что Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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