Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,80 0,0485  EUR: 31,41 0,0488 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В НБУ рассказали о самых распространенных методах мошенничества с банковскими картами
В НБУ рассказали о самых распространенных методах мошенничества с банковскими картами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
18720

В США хотят делать третью прививку вакциной от COVID-19 для лиц с ослабленным иммунитетом

В США хотят делать третью прививку вакциной от COVID-19 для лиц с ослабленным иммунитетом

КИЕВ. 12 августа. УНН. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, как ожидается, одобрит применения бустерную дозу вакцин от коронавируса концернов Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом в ближайшие два дня. Об этом в среду сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированный источник, передает УНН.

Цитата

“Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов внимательно отслеживает данные, полученные в результате исследований, — сообщил представитель FDA CNN. — Управление совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний оценивает возможные варианты (применения третьей дозы) и поделится информацией ближайшее время”.

Детали

По данным телеканала, дата объявления может быть перенесена, однако предварительно речь идет о ближайших 48 часов.

Напомним

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что применение бустерной дозы вакцины от нового коронавируса может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом.

Источник: УНН
Теги: США, вакцина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.