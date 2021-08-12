Пожар на севере Калифорнии охватил площадь более 200 тыс. га

КИЕВ. 12 августа. УНН. Площадь природного пожара "Дикси", охватившего север штата Калифорния с середины июля, превысила 202 тыс. га. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные пожарного управления штата, передает УНН.

Детали

Возгорание локализовано на 30%. За месяц пламя уничтожило 1045 зданий, включая 550 жилых домов. Распространению пожара способствуют ветер, жара и пониженная влажность воздуха.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующейся в штате Айдахо, на западе США огнем охвачена территория площадью более 971 тыс. га. В 14 штатах насчитывается 105 крупных очагов.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Калифорнии, в штатах Орегон, Вашингтон, Монтана и Айдахо. С начала года общая площадь пожаров на западе страны превысила 1,5 млн га.

Напомним

За лесных пожаров в Алжире погибли по меньшей мере 65 человек.