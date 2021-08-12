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Пожар на севере Калифорнии охватил площадь более 200 тыс. га

Пожар на севере Калифорнии охватил площадь более 200 тыс. га

КИЕВ. 12 августа. УНН. Площадь природного пожара "Дикси", охватившего север штата Калифорния с середины июля, превысила 202 тыс. га. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные пожарного управления штата, передает УНН.

Детали

Возгорание локализовано на 30%. За месяц пламя уничтожило 1045 зданий, включая 550 жилых домов. Распространению пожара способствуют ветер, жара и пониженная влажность воздуха.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующейся в штате Айдахо, на западе США огнем охвачена территория площадью более 971 тыс. га. В 14 штатах насчитывается 105 крупных очагов.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Калифорнии, в штатах Орегон, Вашингтон, Монтана и Айдахо. С начала года общая площадь пожаров на западе страны превысила 1,5 млн га.

Напомним

За лесных пожаров в Алжире погибли по меньшей мере 65 человек.

Источник: УНН
Теги: США, пожары
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