Сингапурские ученые считают, что коронавирус распространяется во время разговора

КИЕВ. 12 августа. УНН. Инфицированные коронавирусом могут распространять опасные частицы при дыхании или разговоре, а не только при кашле или чихании. Такой вывод содержится в проведенном учеными Национального университета Сингапура исследовании, выдержки из которого публикует в четверг газета The Straits Times, передает УНН.

Цитата

Как рассказал профессор Пол Тамбая, “мелкие частицы, образующиеся во время дыхания, разговора, пения, размер которых не превышает пяти микрометров, содержащие даже больше вирусных частиц, чем крупные частицы”. Его коллега профессор Кристин Колеман также отметила, что “во время экспериментов ряд пациентов выделяли больше опасных частиц именно во время разговора”. По ее словам, “вероятно, это связано с тем, что люди часто невольно повышают голос”.

Кроме того, профессор Тамбая уточнил, что “в ходе исследования изучались вопросы снижения риска распространения коронавирусной инфекции”. Так, отметил он, “во время разговоров определенная циркуляция воздуха, создаваемая за счет расположения мебели, вентиляторов, а также дистанция между людьми помогает изменить концентрацию опасных элементов”. Одновременно ученые призвали сохранять масочный режим как на улицах, так и в помещениях.

Напомним

Ученые прогнозируют на начало сентября в мире рекордное количество смертей от коронавируса.