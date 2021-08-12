В мире коронавирусом заразились более 205 млн человек

КИЕВ. 12 августа. УНН. По состоянию на утро четверга в мире на COVID-19 заболели более 205,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 205,512,912 человека, из них выздоровели 184,475,476 человек. Количество умерших возросло до 4,337,588.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (37,055,916), Индия (32,076,974), Бразилия (20,249,176), Россия (6,512,859), Франция (6,370,429), Великобритания (6,146,800), Турция (5,996,224) и Аргентина (5,052,884).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (635,636), Бразилии (566,013) и Индии (429,702).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 261 354 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 149 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.