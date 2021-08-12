Официальный курс гривны установлен на уровне 26,80 грн/доллар

КИЕВ. 12 августа. УНН. По состоянию на 12 августа 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,80 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.804200 грн за доллар;

31.410500 грн за евро;

0.361770 грн за российский рубль;

37.080900 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 11 августа курс всех указанных валют вырос, кроме рубля - курс которого упал.