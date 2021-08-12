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На 12 августа установлена цена на банковские металлы

На 12 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 12 августа. УНН. Национальный банк Украины на 12 августа 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 496.0500 грн;

Серебро - 20.1434 грн;

Платина - 873.6331 грн;

Палладий - 2 286.3149 грн.

По сравнению с 11 августа курс всех указанных металлов вырос.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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