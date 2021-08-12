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McDonald's будет требовать от сотрудников в США привиться от коронавируса

McDonald's будет требовать от сотрудников в США привиться от коронавируса

КИЕВ. 12 августа. УНН. Американская корпорация McDonald's будет требовать от всех своих сотрудников на территории США пройти полный курс вакцинации от коронавируса до 27 сентября. Сотрудников сети фаст-фуда зобвоьяжуть носить защитные маски на службе независимо от того, привитые они или нет. Об этом пишет УНН со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Цитата

“Рост заражений штаммами COVID-19 вызывает беспокойство у многих из нас. Многие из вас говорили нам, что вы бы чувствовали себя более спокойно в офисе, если бы были уверены, что ваши коллеги вакцинированы”, — говорится в сообщении.

Детали

Корпорация перенесла с 7 сентября на 11 октября восстановление очной работы в своих штаб-квартирах и филиалах в США.

В частности, поставщики и подрядчики, посещающие подразделения McDonald’s, должны также пройти полный курс вакцинации.

Руководство корпорации не будет обязывать работников ресторанов быстрого питания делать прививки, но готово предоставить им до четырех часов оплачиваемого перерыва для иммунизации.

Напомним

Весной работники McDonald’s в США планировали бастовать по всей стране.

Источник: УНН
Теги: США, Коронавирус
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