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Индия сообщила об успешном старте ракеты со спутником наблюдения Земли

Индия сообщила об успешном старте ракеты со спутником наблюдения Земли

КИЕВ. 12 августа. УНН. Индийская организация космических исследований (ISRO) осуществила в четверг успешный запуск ракеты-носителя GSLV-F10 с спутником EOS-03 на борту. Как сообщила ISRO на своей странице в Twitter, старт состоялся с космодрома центра имени Сатиш Дхавана на острове Шрихарикота, передает УНН.

Цитата

“GSLV-F10 успешно взлетела (со стартовой платформы) космического центра Сатиш Дхавана, Шрихарикота”, — говорится в сообщении.

Справка

EOS-03 — новейший спутник наблюдения Земли, который планируется вывести на геостационарную орбиту. Аппарат поможет проводить быстрый мониторинг таких опасных погодных явлений, как циклоны, грозовые фронты и другие.

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Источник: УНН
Теги: космос, ракета, Индия
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