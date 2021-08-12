Индия сообщила об успешном старте ракеты со спутником наблюдения Земли

КИЕВ. 12 августа. УНН. Индийская организация космических исследований (ISRO) осуществила в четверг успешный запуск ракеты-носителя GSLV-F10 с спутником EOS-03 на борту. Как сообщила ISRO на своей странице в Twitter, старт состоялся с космодрома центра имени Сатиш Дхавана на острове Шрихарикота, передает УНН.

Цитата

“GSLV-F10 успешно взлетела (со стартовой платформы) космического центра Сатиш Дхавана, Шрихарикота”, — говорится в сообщении.

Справка

EOS-03 — новейший спутник наблюдения Земли, который планируется вывести на геостационарную орбиту. Аппарат поможет проводить быстрый мониторинг таких опасных погодных явлений, как циклоны, грозовые фронты и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинско-американская ракета Antares вывела на орбиту космический корабль с грузом для МКС: как это было