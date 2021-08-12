Число погибших при оползне на севере Индии возросло до 13

КИЕВ. 12 августа. УНН. Число жертв оползня, произошедшего в среду в северном индийском штате Химачал-Прадеш, возросло до 13 человек. Об этом сообщил в четверг директор местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Судеш Кумар Мохта, передает УНН.

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“Еще три тела были обнаружены на месте оползня в районе Киннаур штата Химачал-Прадеш, где рано утром в четверг возобновилась поисково-спасательная операция, в результате чего число погибших увеличилось до 13”, — сообщил чиновник на станице ведомства в Twitter.

Детали

Ранее в среду телеканал NDTV сообщал о 11 погибших и 30 пропавших без вести.

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Напомним

Оползень произошел в среду днем в районе Киннаур в Химачал-Прадеш, под завалом оказались несколько автомобилей, автобус и грузовик. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности центрального правительства оказать помощь местной власти.