12 августа: сегодня отмечают Международный день молодежи

КИЕВ. 12 августа. УНН. Сегодня, 12 августа, в мире отмечают Международный день молодежи, а верующие чтят память мученика Иоанна Воина, пишет УНН.

Международный день молодежи

По данным ООН, сегодня в мире проживает рекордное количество молодых людей — около 1,8 миллиарда детей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет. Более половины детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет не умеют читать и считать, несмотря на то, что ходят в школу. Политическая нестабильность, волатильность рынка труда, а также ограниченное поле для привлечения молодежи в политическую и социальную жизнь приводят к растущей изоляции молодых людей, добавили в организации.

Молодежью в Европе считаются люди в возрасте от 10 до 24 лет. В странах СНГ цифра другая — 15-30 лет. Молодежь составляет 1\4 от рабочей силы во всем мире, при этом половина из этих людей — безработные.

Отметим, что украинский вариант дня молодежи, обычно празднуется в июне, с 1 января 2022 будет всегда отмечаться 12 августа, в соответствии с указом Президента Украины Украины от 28 июля 2021 № −333/2021 “О Дне молодежи”.

Религиозные праздники

12 августа верующие православной цервки чтят память святого мученика Иоанна Воина, который служил в императорском войске Юлиана Отступника (361-363). Вместе с другими воинами он был послан преследовать и убивать христиан. Оставаясь по внешнему виду как бы гонителем, святой Иоанн на самом деле оказывал гонимым христианам большую помощь: тех, которые были схвачены, — освобождал, других предупреждал о грозящей им, способствовал их побега. Святой Иоанн оказывал милосердие не только христианам, но и всем нуждающимся и требует помощи: посещал больных, утешал скорбящих. Когда Юлиан Отступник узнал о действиях святого, отправил его в тюрьму.

В четверг, 12 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Максим, Клара, Леонид, Петр, а также Павел.