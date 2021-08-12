Новости: Общество
12 августа 2021, 08:20 • Юлия Шрамко • 14190
От 12° до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня
КИЕВ. 12 августа. УНН. Дожди ожидаются сегодня только на юго-востоке Украины. Станет несколько прохладнее - воздух прогреется максимум до 31 градуса тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 12 августа в юго-восточной части Украины кратковременные дожди, грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.
Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем 26-31°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-17°, днем 24-26°.
Добавим
11 августа на 8:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-28°, в Днепре в пределах Киева 24°.
Источник: УНН
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