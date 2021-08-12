Украина на финальном этапе согласования с ЕС СOVID-сертификатов

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украина вышла на финишный этап подключения к европейской системе СOVID-сертификатов. Об этом сообщили в Минздраве.

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"На прошлой неделе COVID-сертификаты в "Дія" успешно прошли техническое оценки со стороны ЕС... Начался последний этап подключения Украины к системе COVID-сертификатов ЕС", - сообщили в Минздраве.

Детали

Как отметили в министерстве, представители Евросоюза высоко оценили сроки реализации, точность и соответствие украинских COVID-сертификатов спецификациям ЕС.

Следующий этап - подключение Украины к продуктовой инфраструктуре COVID-сертификатов ЕС, общей среды для всех стран, что запускают собственные COVID-сертификаты и обеспечивают их взаимное признание.

Это параллельный шаг с главным событием - политической частью взаимного призначния, а именно принятие Еврокомиссией так называемого "equivalency decision", то есть признание украинских COVID-сертификатов такими, что могут быть использованы во время путешествий.

Также Украина осуществляет процесс взаимного признания с Израилем, в рамках чего оказывает консультационную помощь технической команде Израиля по наработке из опыта интеграции с ЕС.

COVID-паспорта в ЕС

17 марта Еврокомиссия представила проект "коронавирусного" цифрового зеленого сертификата, который внедрили в июле. Документы получат не только те, кто привит от коронавируса, но и те, кто переболел. Действовать такие сертификаты, как ожидается, будут только до официального завершения пандемии. В Еврокомиссии заявили, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено. При этом Европарламент потребовал, чтобы ЕС ввел COVID-сертификаты максимум на один год.

20 мая Совет ЕС одобрил разрешение въезда в Евросоюз вакцинированным туристам.

А уже 15 июля ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины.

Украина запустила собственный COVID-сертификат также в июле.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения ранее выступала за осторожный подход к вопросу о введении для международных поездок паспортов иммунизации против коронавируса.