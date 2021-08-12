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В столице утром образовались пробки: где затруднено движение

В столице утром образовались пробки: где затруднено движение

КИЕВ. 12 августа. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 12 августа, в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Науки, Голосеевском, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, Победы, Степана Бандеры и Академика Глушкова, Любомира Гузара.

Движение затруднено на улицах Вадима Гетьмана, Жилянской, Щусева, Максима Берлинского, Юрия Ильенко, Герцена, Чоколовском бульваре, Николая Голего, бульваре Вацлава Гавела и на Большой Окружной дороге.

Между тем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Соборности, Бажана и Романа Шухевича.

Движение на мостах Патона, Южном - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Северном мосту и Дарницком мосту можно проехать свободно.

Добавим

По прогнозам синоптиков, в конце недели в Украине станет несколько прохладнее - температура воздуха будет максимально достигать 31 градусов тепла, против 35 градусов выше нуля в начале этой недели.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
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