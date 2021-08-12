Украинцам сделали уже 7 миллионов прививок от COVID-19

КИЕВ. 12 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже почти 2,6 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 7 миллионов прививок, за последние сутки из которых - более 162 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"С начала прививочной кампании привито 4 427 898 человек, из них получили одну дозу - 4 427 896 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 580 552 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 008 448 прививок", - сообщили в Минздраве.

Детали

162 049 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 11 августа 2021 года. Одну дозу получили 103 345 человек полностью иммунизированы - 58 704 человек.

В течение суток работали: 974 мобильные бригады, 2812 пунктов прививки; 327 центров вакцинации.

Добавим

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививка проводится четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

По данным Минздрава, по состоянию на 5 августа 2021 года Украина уже получила почти 12 млн доз вакцин от коронавируса.