Администрация Байдена призвала ОПЕК увеличить добычу нефти

КИЕВ. 12 августа. УНН. Белый дом призвал Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников увеличить добычу нефти в попытке остановить рост цен на бензин. Об этом со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которое есть в распоряжении CNBC, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что на этой неделе официальные представители администрации Байдена говорили с представителями "фактического лидера ОПЕК" - Саудовской Аравии, а также с представителями Объединенных Арабских Эмиратов и других членов ОПЕК+.

Белый дом заявил, что июльской сделки группы об увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в день на ежемесячной основе, начиная с августа и до 2022 года, "просто недостаточно" в "критический момент глобального восстановления" после пандемии коронавируса.

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"Мы обсуждаем с соответствующими членами ОПЕК+ важность конкурентных рынков при установлении цен. Конкурентоспособные энергетические рынки обеспечат надежные и стабильные поставки энергоносителя, и ОПЕК+ должна делать больше для поддержки экономического восстановления", - сказал Салливан.

Детали

Отмечается, что в этом году цены на бензин в США выросли из-за восстановлениея спроса на нефтепродукты. По данным портала AAA, средний показатель по стране за галлон (около 3,8 л) составил 3,186 доллара во вторник по сравнению с 3,143 доллара месяц назад. Отмечается также, что за последний год цены выросли чуть более чем на 1 доллар. В мае средний показатель по стране впервые с 2014 года превысил отметку в 3 доллара.

Что было ранее

18 июля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, пришла к соглашению об ограничении добычи нефти до 31 декабря 2022 года. С августа добыча будет увеличена на 400 баррелей в сутки - до постепенной отмены ограничений добычи (сейчас 5,8 млн баррелей в сутки), до конца сентября 2022 года.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями. Так, ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке. Условия соглашения договорились пересматривать ежемесячно.