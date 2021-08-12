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Вопрос недопуска учителей к работе из-за отказа от антиковидной вакцинации не стоит - МОН

Вопрос недопуска учителей к работе из-за отказа от антиковидной вакцинации не стоит - МОН

КИЕВ. 12 августа. УНН. Для украинских учебных заведений вакцинация от коронавируса является добровольной, вопрос о недопуске учителя к работе не стоит. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко, сообщает УНН.

Цитата:

"Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше педагогов и всех тех, кто работает с детьми, были вакцинированы. Это очень важно. Но вопрос о недопуске учителя к работе, конечно, не стоит. Школа и учитель будут работать в любом случае", - заявил чиновник.

Детали

Кононенко объяснил, что учителя будут продолжать работу, независимо от того, будут ли школы работать в очном или в дистанционном режиме. В случае принуждения к вакцинации педагоги имеют право обратиться в орган местного самоуправления и в правоохранительные органы.

Он также добавил, что торжественные мероприятия к 1 сентября не под запретом, но они должны проводиться с соблюдением всех правил эпидемической безопасности.

Дополнение

Как заявил ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет, на сегодня в среднем по сфере образования уровень вакцинации составляет 35-37%, но среди регионов есть лидеры, а именно Киевская область - 90% вакцинированных, Житомирская область - примерно 60%, Волынская - менее 10% вакцинированных. Он также добавил, что принудительной вакцинации педагогов от коронавируса не будет.

Однако, еще в июне Шкарлет заявлял, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательной для работников сферы образования для допуска к профессии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минобразования, вакцина, Коронавирус
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