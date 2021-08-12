На взлетной полосе "Антонова" очередная репетиция парада ко Дню Независимости

КИЕВ. 12 августа. УНН. На взлетной полосе ГП "Антонов" в Киеве проходит очередная репетиция парадных расчетов к параду войск по случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины, пишет УНН.

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3 августа в столице на взлетной полосе ГП "Антонов" провели первую репетицию парада ко Дню Независимости. Съехались тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур.

18, 20 и 22 августа в Киеве запланированы репетиции парада войск ко Дню Независимости, предусмотрены масштабные перекрытия движения транспорта.

В день празднования 30-й годовщины Независимости Украины, 24 августа, впервые запланировано провести три основных торжественных мероприятия, к проведению которых привлечено более 5 000 личного состава и 400 единиц вооружения и техники.

Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом - ногу поднимать будут ниже на 10-15 см вместо ранее определенных 15-20 см.