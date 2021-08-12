В Украине поймали агента российской военной разведки: отчитывался о военных в зоне ООС

КИЕВ. 12 августа. УНН. Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которого подозревают в шпионаже за украинскими силами в зоне ООС. Об этом сообщили УНН в СБУ.

Детали

Контрразведка, как указано, установила, что гражданин иностранного государства, временно проживающий на территории одного из регионов Украины, "по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации". За эту "работу" он получал денежное вознаграждение, добавили в спецслужбе.

"Российских "кураторов" интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, места дислокации, личный состав подразделений ВСУ и тому подобное. Шпиона задержаны на "горячем" во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи", - рассказали в СБУ.

Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.

Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) УК Украины.

Дополнение

Согласно отчету СБУ за 2020 год, в прошлом году спецслужба открыла 4 уголовных производства по факту шпионажа.