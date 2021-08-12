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Сегодня в Киев вернутся все украинские призеры Олимпиады-2020: утром встретили четырех медалистов

Сегодня в Киев вернутся все украинские призеры Олимпиады-2020: утром встретили четырех медалистов

КИЕВ. 12 августа. УНН. В международном аэропорту "Борисполь" под Киевом утром в четверг приземлился самолет из турецкого Стамбула с двумя украинскими серебряными призерами и двумя бронзовыми медалистами Олимпийских Игр - 2020. Об этом УНН сообщили в НОК.

Цитата:

"Самолет должен был приземлиться в 8:45, но прилетел с опозданием - в 9:20. Встретили серебряных призеров - каратистку Анжелику Терлюгу и велоспорсменку Елену Старикову. Также прилетели двое бронзовых медалистов - легкоатлетка Ярослава Магучих и каратист Станислав Горуна", - сообщили в НОК.

Детали

Известно, что сегодня ожидают возвращения еще одного спортсмена.

"В 13:50 рейсом из Дохи вернется серебряный призер по боксу Александр Хижняк. Это будет последний спортсмен, который возвращается из Токио", - добавили в НОК.

Дополнение

К слову, вчера в Украину вернулись спортсменки по синхронному плаванию и каноистки, которые получили медали на Олимпиаде в Токио. Восемь синхронисток и две участницы соревнований на каноэ завоевали бронзовые и серебряные награды. Их самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" в полночь.

Добавим

Сборная Украины попала в число 20-и лучших сборных по общему количеству полученных медалей на Олимпиаде-2020 в Токио. Украина с одним "золотом", 6 серебряными медалями и 12-ю бронзовыми заняла 16-ю строчку по общему количеству полученных наград. При этом в медальном зачете украинская сборная стала 44-й.

Министр по делам молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, несмотря на только одну золотую медаль, считает большим успехом выступление украинской сборной в Японии.

Источник: УНН
Теги: Украина, аэропорт, сборная Украины, Олимпиада-2020
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