Секс-насилие над 9-летними мальчиками: мужчине дали 15 лет за решеткой

КИЕВ. 12 августа. УНН. За сексуальное насилие над двумя 9-летними мальчиками под угрозами, что произошло в прошлом году, жителя Запорожья приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщили УНН в Офисе Генпрокурора.

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"Приговором Орджоникидзевского районного суда города Запорожье мужчина осужден к 15 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Детали

Жителя Запорожья признали виновным в сексуальном насилии в отношении малолетних детей, совершенном повторно (ч. 6 ст. 153 УК Украины).

Прокурорами в суде доказано, что в феврале 2020 года ранее судимый за совершение преступлений сексуального характера мужчина под вымышленным предлогом пригласил в свой дом двух 9-летних мальчиков и, угрожая физической расправой, в течение часа по очереди совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Дополнение

Согласно отчету Нацполиции, в 2020 году в среднем каждые 3 часа происходило одно преступление против ребенка. В прошлом году полицией зарегистрировано в общей сложности почти 3400 преступлений, совершенных в отношении детей, из которых 2200 раскрыты и направлены в суд. Количество преступлений против детей в прошлом году сократилось на 16%, по сравнению с 2019 годом.