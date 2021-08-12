Крупный пожар в гаражном кооперативе в Киеве: машины экстренно вытягивали из гаражей

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Голосеевском районе столицы произошел пожар в гаражах. Огонь тушили 40 пожарных. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в столичном ГУ ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Пожар произошел сегодня, 12 августа, в городе Киев на улице Михаила Бойчука, 45.

На место вызова выехали ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что возгорание возникло в 2-этажном здании, с которого огонь перекинулся на расположенные рядом гаражи. Пожарные оперативно начали тушить пожар, искать источники водоснабжения, а также пришлось экстренно эвакуировать машины из гаражей.

В ГСЧС сообщили, что в 9:46 пожар был локализован на площади 400 кв. м и в 10:01 - ликвидирован.

Тушить пламя значительно осложняло отсутствие вблизи пожарных гидрантов. Поэтому пожарным постоянно подвозили воду и проложили дополнительные магистральные линии к ближайшим гидрантам.

На месте происшествия привлекли 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.

Дополнение

По данным отчета ГСЧС, в 2020 году по сравнению с 2019 годом, общее количество пожаров в Украине выросло на 5,6%. Так, в 2020 году произошло 101 279 пожаров.