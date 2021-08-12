Немецкие лабораторные эксперты: результаты экспресс-тестов на COVID-19 непригодны для бессимптомных больных

КИЕВ. 12 августа. УНН. Немецкие исследователи сообщили, что широко используемые быстрые скрининговые тесты на COVID-19, которые проверяют антигены SARS-CoV-2, пропустили значительную часть инфицированных людей при использовании в реальных условиях, пишет MedPageToday, передаёт УНН.

Так, из 2215 желающих, протестированных в немецкой диагностической лаборатории, из которых 338 в конечном итоге показали положительные результаты ПЦР-метода, тесты SD Biosensor компании Roche и экспресс-тесты Abbott Panbio показали общую чувствительность 60,4% и 56,8% соответственно. Об этом сообщили Synlab GmbH в Аугсбурге и Гейдельбергский университет в Мангейме.

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“Чувствительность двух (диагностических экспресс-тестов) неудовлетворительна. Это ставит под сомнение эффективность их широкого использования в условиях продолжающейся пандемии SARS-CoV-2”, — написала группа исследователей в материале, размещенном на сервере препринтов medRxiv.

Детали

Исследователи отметили, что правительство и медицинские работники должны учитывать существенные ограничения экспресс-тестов на SARS-CoV-2, особенно “у бессимптомных лиц”. Они также уверены в необходимости проведения исследования альтернативных подходов скрининга на коронавирус.

Отметим, что украинские ученые разработали антигенный ИФА-тест, который минимум в 75 раз чувствительнее экспресс-теста Abbott.

Отечественный тест подходит для тестирования бессимптомных больных COVID-19, потому что диагностирует болезнь еще за 7 дней до появления первых симптомов.