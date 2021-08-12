У берегов Японии село на мель и раскололось судно - произошла утечка нефти

КИЕВ. 12 августа. УНН. Грузовое судно Crimson Polaris, севшее на мель в гавани на севере Японии, развалилось на две части, что спровоцировало утечку нефти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Судно перевозило древесную щепу, когда 11 августа утром в гавани Хатинохе село на мель. Судно удалось сдвинуть с места, однако из-за плохой погоды далеко продвинуться не получилось. Береговая охрана Япония сообщила, что сегодня утром судно раскололось на две части. Позже удалось заметить нефтяное пятно длиной 5,1 км и шириной около 1 км, но патрульные катера приняли меры по его сдерживанию. Как сообщается, утечка нефти строго контролировалась и не достигла берега, а среди экипажа не было травмированных.

Цитата:

"Две части судна не сдвинулись с места и под наблюдением на патрульных катерах, до позднего дня не было замечено существенных изменений в его положении", - сообщил представитель береговой охраны.

Напомним

В 2020 году у острова Маврикий раскололось японское судно MV Wakashio, которое село на мель.