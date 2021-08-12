В украинской делегации ТКГ назвали возможные причины обострения ситуации на Донбассе

КИЕВ. 12 августа. УНН. В украинской делегации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) допускают, что обострение ситуации на Донбассе связано с предстоящей встречей Президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Если говорить о причинах, то я для себя выделил 6 факторов, один из них сейчас достаточно обсуждается - это геополитический. То есть действительно встреча Байдена с Зеленским, и встреча Меркель с Зеленским, а мы видели буквально прошлой весной, как перед саммитом НАТО, когда возможны были позитивные решения для Украины, та же Захарова - спикер российского МИД говорила, что если будет продолжаться "милитаризация" Украины (они это так называют), и сближение Украины с НАТО, то это обострит ситуацию на Донбассе. То есть, они используют ситуацию на Донбассе как сдерживающий фактор шантажа, в том числе в геополитике”, - заявил Гармаш.

Детали

Гармаш также выделяет внутрироссийский фактор эскалации на Донбассе. Он отмечает, что в сентябре в России состоятся выборы в Государственную думу, потому стране-агрессору необходима “тема, мобилизующая электорат”.

Он также выделил военный фактор - террор и запугивание мирных жителей с целью очистки от них зоны потенциальной активизации военных действий.

Что касается обсуждения обострения на Донбассе в рамках ТКГ, то Гармаш ожидает его не ранее 26 августа.

"В ТКГ никак на это не отреагировали, поскольку ТКГ соберется 26 числа на свое заседание. Сейчас послы ОБСЕ в отпусках, и наши представители-депутаты тоже. Поэтому эта ситуация для обсуждения на ТКГ пока отложена", - указал он.

Напомним

С начала августа на Донбассе обострилась ситуация. 9 августа боевики 9 раз нарушили “режим тишины”. 10 августа цифра возросла до 16.

За прошедшие сутки, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

12 августа боевики обстреляли поле вблизи поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское), из которого селяне успели собрать урожай зерновых.