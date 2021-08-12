Никакой политической позиции: Магучих впервые прокомментировала скандальное фото с российской спортсменкой

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинская спортсменка, бронзовый призер Олимпиады-2020 Ярослава Магучих заявила, что фотография на Играх в Токио с российской спортсменкой Марией Ласицкене не несет ее политической позиции. Об этом легкоатлетка заявила по прибытию в аэропорт "Борисполь" в комментарии журналистам, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Прежде всего, после соревнований, мы все традиционно поздравили друг друга. И в этом не было никакой моей политической позиции. Есть свобода мысли, поэтому я благодарю всех людей, которые меня поддерживали и понимают меня. И хочу поблагодарить людей, которые меня критикуют. Потому что это такой для меня опыт, и это делает меня сильнее", - заявила Магучих.

Детали

Выражая свою позицию относительно военного конфликта Украины и Российской Федерации, украинка отметила, что не отрицает войну.

"Мы просто поздоровались по олимпийским традициям. И я очень уважаю воинов, которые борются за то, чтобы мы смогли выступать на международной арене", - добавила спортсменка.

Контекст

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзовую награду в прыжках в высоту на Олимпийских играх - 2020 в Токио, преодолев высоту в 2 метра.

"Золото" получила представительница ОКР Мария Ласицкене с результатом в 2,04 метра. А "серебро" - у Николы Макдермотт из Австралии - 2,02 метра.

После этого нашу легкоатлетку сфотографировали с российской спортсменкой Марией Ласицкене, они вместе праздновали получение наград на Олимпиаде в Токио. Министерство обороны отреагировало на это.

В ведомстве пообещали поговорить с бронзовым призером Олимпийских игр Ярославой Магучих.

Добавим

В международном аэропорту "Борисполь" в четверг, 12 августа, приземлился самолет из турецкого Стамбула с двумя украинскими серебряными призерами и двумя бронзовыми медалистами Олимпийских Игр - 2020. НОК сообщили, что встретили серебряных призеров - каратистку Анжелику Терлюгу и велоспорсменку Елену Старикову. Также прилетели двое бронзовых медалистов - легкоатлетка Ярослава Магучих и каратист Станислав Горуна.