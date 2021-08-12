На фоне "Дельты": Минздрав рекомендовал сократить интервал между двумя дозами CoronaVac

КИЕВ. 12 августа. УНН. Министерство здравоохранения рекомендовало использовать минимально возможный интервал между двумя дозами вакцины CoronaVac/Sinovac для вакцинации украинцев - до 14 дней. Об этом сообщили в Минздраве в четверг, 12 августа, информирует УНН.

Цитата:



"В связи со стремительным распространением штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", постепенным ростом заболеваемости в Украине и необходимостью как можно быстрее обеспечить защитой как можно больше украинцев, Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции - 14 дней", - сообщили в министерстве.

Детали

Для принятия этого решения эксперты Минздрава, как указано, проанализировали рекомендации ВОЗ и последние исследования эффективности вакцины CoronaVac при различных интервалах между дозами.

По данным различных исследований, на которые ссылаются в профильном министерстве, после вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.

Последнее исследование 3-й фазы в Турции с интервалом введения между дозами CoronaVac в 14 дней, опубликованное в июле 2021 года выявило уровень сероконверсии, то есть выработку антител, в 89,7%, отметили в Минздраве.

"Итак, Минздрав рекомендует медикам, которые прививают население, приглашать пациентов на получение второй дозы вакцины CoronaVac через 14 дней после первой. К тому же пациенты тоже могут просить сделать вторую прививку через этот интервал", - подытожили в ведомстве.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививки проводятся четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. По состоянию на 12 августа вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech привили более 1,22 млн украинцев.

По данным Минздрава, по состоянию на 5 августа 2021 года Украина уже получила почти 12 млн доз вакцин от коронавируса.