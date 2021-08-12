Дождь облегчил тушение лесных пожаров в Греции: очаги все еще есть на Эвбее и Пелопоннесе

КИЕВ. 12 августа. УНН. Ночной дождь в пострадавших от лесных пожаров районах Греции помог "улучшить ситуацию", но сотни пожарных все еще борются со сдерживанием появления новых очагов возгораний. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

"Огненные фронта" все еще на острове Эвбея и в регионе Аркадия полуострова Пелопоннес, и "пожары постоянно разгораются в обоих районах".

Новый пожар вспыхнул в четверг утром в лесной зоне Аспропиргос, в 20 километрах к северо-западу от Афин.

"Снижение температуры и ночной дождь на Эвбее, Пелопоннесе и в центральной Греции помогли "улучшить ситуацию", - сказал мэр Гортинии Статис Кулис.

Село Гортиния в гористой местности в Аркадии в 200 километрах к западу от Афин стало основным центром пожара на Пелопоннесе.

Двадцать сел были эвакуированы в этом районе за последние несколько дней, и 680 пожарных и пять самолетов постоянно сбрасывают воду для борьбы с огнем.

Греческие пожарные получили подкрепление из более чем 1200 человек из многих стран, в том числе из Украины, а также машины и оборудование.

Дополнение

Пожары возникли после сильнейшей за последние три десятилетия аномальной жары в Греции, когда температура поднялась до 45 градусов по Цельсию. В общенациональном телеобращении в понедельник вечером премьер-министр страны Кириакос Мицотакис сказал, что всего за несколько дней по всей стране вспыхнули 586 лесных пожаров.

Пожары за последние две недели уничтожили почти 100 000 гектаров, в результате чего трое людей погибли, сотни остались без крова над головой, тысячи были вынуждены эвакуироваться, также нанесен экономический и экологический ущерб.

В Греции полиция задержала 118 человек за поджоги лесов.