В Днепровском районе Киева в квартире нашли труп

КИЕВ. 12 августа. УНН. На линию 102 поступило сообщение о трупном запахе по адресу Курнатовского 4, что в Днепровском районе Киева.

Детали

На место происшествия сразу прибыла полиция и в квартиру сразу попасть не удалось, бойцы ГСЧС прибывшие на место происшествия с помощью бензореза открыли дверь.

В квартире на 7 этаже было обнаружено тело мужчины примерно 40 лет без признаков жизни. Известно, что мужчина страдал психическими расстройствами, неодинаково проходил лечение в больнице. По словам соседей даже угрожал выбросить с балкона собственную мать, включить газ и подорвать дом.

Недавно его мать умерла, по этому поводу он очень сильно переживал. Последний раз соседи видели его 4 дня назад, хотя до этого момента он каждый день выходил из дома. На месте работают следователи и криминалисты которые установят причины смерти, версию суицида не исключают.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвычайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Дополнение

В Деснянском районе Киева горела квартира.